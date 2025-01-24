日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月24日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月24日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月24日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース電力需要が増加基調、データセンター新設で日本公益電子・コンピューター電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般ガソリン上昇185円10銭、１年５カ月ぶり高値日本資源自動車石油・石炭・ガス政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール雇用増加数、24年は４割減PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW香港香港と双方向の交流を推進独自PICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産観光社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制ミャンマー中国勢、電力設備輸出で攻勢独自PICK UP公益電機石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境車部品更新各国・地域のトップ記事一覧へ