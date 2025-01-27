対米ドル相場、年末までに4.45リンギ＝Ａｍ銀

マレーシア対米ドル相場、年末までに4.45リンギ＝Ａｍ銀金融国・地域マレーシア業種金融関連タグマレーシア金融一般関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米系企業の７割、米中関係「悪化する」香港経済マクロ経済統計政治一般政策・法律・規制対米ドル相場、年末までに4.45リンギ＝Ａｍ銀マレーシア金融金融一般中国、米と対話強化＝10％関税回避へ協調姿勢中国経済マクロ経済貿易ＩＴ一般メディア政策・法律・規制トランプ2.0はより現実路線に、和碩董事長台湾経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピュータートランプ氏と「国益のためゴルフ」も、首相ベトナム政治政治一般外交25年日系投資、加速に期待＝ジェトロ松本氏ベトナム経済マクロ経済貿易ＩＴ一般設備投資建設・プラント政策・法律・規制外交マレーシアの最新ニュース首都空港内の連絡列車、６月までに再開へマレーシア運輸インフラ陸運空運オリエンタルコピ、海外出店を強化マレーシアサービス食品・飲料外食・飲食スズキ車販売ナザ、５カ所に販売店新設へマレーシア車両自動車各国・地域のトップ記事シンガポール雇用増加数、24年は４割減PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW香港香港と双方向の交流を推進独自PICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産観光社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制ミャンマー中国勢、電力設備輸出で攻勢独自PICK UP公益電機石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境車部品更新各国・地域のトップ記事一覧へ