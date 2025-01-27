黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達

中国黒竜江黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達経済国・地域中国黒竜江業種経済関連タグ中国観光マクロ経済統計貿易ＣＰＩ深センの24年ＧＤＰ、5.8％成長＝目標達成中国深セン経済マクロ経済統計広西の24年ＧＤＰ、4.2％成長＝目標下回る中国広西経済マクロ経済統計黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光寧夏のＧＤＰ、24年は5.4％成長＝目標未達中国寧夏経済マクロ経済貿易統計広東の24年ＧＤＰ、3.5％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計４年10カ月ぶり金融緩和、物価上昇率低下でシンガポール金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制ＧＤＰ安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計江蘇省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国江蘇経済マクロ経済統計瀋陽のＧＤＰ、24年は5.2％成長＝目標届かず中国遼寧経済マクロ経済統計広西の24年ＧＤＰ、4.2％成長＝目標下回る中国広西経済マクロ経済統計寧夏のＧＤＰ、24年は5.4％成長＝目標未達中国寧夏経済マクロ経済貿易統計広東の24年ＧＤＰ、3.5％成長＝目標届かず中国広東経済マクロ経済統計自動車統計浙江省の電力消費１割増、自動車向けが拡大中国浙江公益統計自動車電力・ガス・水道自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車安徽省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国安徽経済マクロ経済統計電動車向け充電設備、24年末に1282万台中国車両統計自動車インフラ陸運江蘇省のＧＤＰ、24年は5.8％成長中国江蘇経済マクロ経済統計黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光貿易統計在中国の米企業、５割が米中関係の悪化懸念中国経済マクロ経済統計寧夏のＧＤＰ、24年は5.4％成長＝目標未達中国寧夏経済マクロ経済貿易統計自動車輸入、24年は12％減の70.5万台中国車両貿易統計自動車黒竜江のＧＤＰ、24年は3.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計観光地方が今年成長目標引き下げ 大半占める、24年は年末改善中国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制【オフショア人民元の今】第121回 中国経済は好調も人民元相場への影響は限定的香港金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制中国の最新ニュース上海港湾、ドバイで基礎工事受注中国上海建設インフラ建設・プラント寧夏のＧＤＰ、24年は5.4％成長＝目標未達中国寧夏経済マクロ経済貿易統計人民銀、自貿区で外資の新金融サービス許可中国金融金融一般その他サービス政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール雇用増加数、24年は４割減PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW香港香港と双方向の交流を推進独自PICK UP経済マクロ経済貿易食品・飲料農林・水産観光社会一般文化・宗教政治一般政策・法律・規制ミャンマー中国勢、電力設備輸出で攻勢独自PICK UP公益電機石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道環境車部品更新各国・地域のトップ記事一覧へ