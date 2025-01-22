北京のＧＤＰ、24年は5.2％成長＝目標達成

中国北京北京のＧＤＰ、24年は5.2％成長＝目標達成経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ天津のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標超え中国天津経済マクロ経済統計NEW海南のＧＤＰ、24年は3.7％成長＝目標未達中国海南経済マクロ経済統計NEW北京のＧＤＰ、24年は5.2％成長＝目標達成中国北京経済マクロ経済統計NEW12月のＣＰＩ上昇率1.4％、３カ月連続横ばい香港経済マクロ経済統計NEW江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース郵政業務の売上高、24年は11％増の1.7兆元中国運輸統計倉庫陸運海運空運NEW起亜の24年中国販売は28％増、対中投資強化中国車両統計自動車設備投資NEW安徽省、25年経済成長目標は「5.5％以上」中国安徽経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー北東部の国境貿易再開、中国仲介の停戦でPICK UP政治貿易陸運政治一般外交NEW中国車輸出、目立つロシア向けPICK UP車両貿易統計自動車NEW香港春節の本土客140万人超えかPICK UP観光観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ