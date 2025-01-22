24年輸出受注額、３年ぶり増＝３番目高水準

台湾24年輸出受注額、３年ぶり増＝３番目高水準PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計貿易貿易統計広東省の輸出額、24年は8.4％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW安徽省、25年経済成長目標は「5.5％以上」中国安徽経済マクロ経済統計NEW陝西のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国陝西経済マクロ経済貿易統計NEW車輸出、目立つロシア向け 24年は120万台迫る、最大仕向先中国車両貿易統計自動車NEW24年輸出受注額、３年ぶり増＝３番目高水準台湾経済マクロ経済貿易統計NEW25年の輸出額、4.9％増の見通し＝投資銀マレーシア経済貿易統計NEW台湾の最新ニュース21日の為替、１米ドル＝32.765台湾元台湾金融金融一般NEW４日続伸、ハイテク大手まちまち＝台湾株式台湾金融金融一般証券NEWテイクオフ：台湾の日本式居酒屋では…台湾社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー北東部の国境貿易再開、中国仲介の停戦でPICK UP政治貿易陸運政治一般外交NEW中国車輸出、目立つロシア向けPICK UP車両貿易統計自動車NEW香港春節の本土客140万人超えかPICK UP観光観光イベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ