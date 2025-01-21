一行ニュース（20日付）

中国一行ニュース（20日付）経済国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、24年は5.7％成長中国重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る中国雲南経済マクロ経済統計山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計失業率一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務シドニー失業率、最高と最低地域格差大オーストラリア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務今年の豪成長2.1％、先進国平均超へ＝ＩＭＦオーストラリア経済マクロ経済12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食中国の最新ニュース玩具の壽屋、上海で中国１号店オープン中国上海商業その他製造小売り更新吉利傘下ポールスター、年販売を３割増へ中国浙江車両自動車24年の都市別新車販売、成都が首位に中国車両統計自動車政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ