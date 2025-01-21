シドニー失業率、最高と最低地域格差大

オーストラリアシドニー失業率、最高と最低地域格差大経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済統計雇用・労務社会一般失業率一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務シドニー失業率、最高と最低地域格差大オーストラリア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務今年の豪成長2.1％、先進国平均超へ＝ＩＭＦオーストラリア経済マクロ経済12月の経済指標、小売売上高の伸び回復中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食オーストラリアの最新ニュース原発時代が到来へ、でもコストが課題＝ＩＥＡオーストラリア公益電力・ガス・水道建設・プラント政策・法律・規制カンタス、シドニー札幌便を12月から季節運航オーストラリア運輸空運シドニーのホテル料金、大晦日に最高値更新オーストラリア観光観光各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ