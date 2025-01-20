24年ＧＤＰ６％成長割れを予測、財務相

フィリピン24年ＧＤＰ６％成長割れを予測、財務相経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済災害ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、24年は5.7％成長中国重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る中国雲南経済マクロ経済統計山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計フィリピンの最新ニュース損保マラヤン、ゴルフ保険をネット販売フィリピン金融保険スポーツ首都圏、11～１月の犯罪件数24％減フィリピン社会統計社会一般事件政策・法律・規制ＵＡＥ企業、再エネに150億ドル投資フィリピン公益貿易電力・ガス・水道政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ