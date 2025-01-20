25年もペソ安基調を予測、みずほ銀セミナー

フィリピン25年もペソ安基調を予測、みずほ銀セミナー経済更新国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン日本金融一般マクロ経済貿易政策・法律・規制イベント関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後米国でＴｉｋＴｏｋサービス停止、規制新法発効中国北京ＩＴＩＴ一般その他サービス社会一般NEW24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW米中電話会談＝習氏、台湾や関税けん制台湾政治政治一般外交NEW台湾統一は半導体が狙い＝ペンス氏、中国に懸念台湾政治政治一般外交NEWトランプ政権発足を警戒、ＡＳＥＡＮ外相会議マレーシア政治政治一般外交NEW次期米政権に敬意要求、ＡＳＥＡＮ外相マレーシア政治政治一般外交NEWフィリピンの最新ニューステイクオフ：どでかいデジタル広告と…フィリピン社会社会一般更新航空燃油サーチャージ、２月も据え置きフィリピン運輸空運政策・法律・規制NEW16日為替：＄１＝58.610ペソ（↓）フィリピン金融金融一般証券各国・地域のトップ記事香港香港伝統「竹の足場」に逆風PICK UP建設不動産建設・プラント文化・宗教政策・法律・規制NEWミャンマー25年の日系昇給率19.5％予測PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国24年のＧＤＰ成長率5.0％PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ