吉祥航空、上海―福岡線を今月20日就航

中国上海吉祥航空、上海―福岡線を今月20日就航運輸NEW国・地域中国上海業種運輸関連タグ中国日本空運関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報吉祥航空、上海―福岡線を今月20日就航中国上海運輸空運NEWサウジで到着ビザ可能に、香港パスポート香港観光マクロ経済観光政策・法律・規制南方航空、深セン―成田線を２月から再開中国深セン運輸空運キャセイ、６月からローマ線を再開香港運輸空運春秋航空、カンボジア便の運航再開カンボジア運輸空運観光インドのＬＣＣ、マンガルール直行便就航シンガポール運輸空運中国の最新ニュース中国からの訪日客消費、24年は２倍超中国観光統計観光NEW山東の交通投資、24年は５％増の3252億元中国山東運輸マクロ経済インフラ設備投資建設・プラント倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEWテイクオフ：３、２、１……、ふわり…中国社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港24年の訪日旅客が過去最高PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社の売上高が通年最高PICK UP運輸決算空運NEW韓国当局が尹氏を内乱容疑で拘束PICK UP政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ