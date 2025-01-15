24年12月の消費者信頼感、過去半年で最高に

タイ24年12月の消費者信頼感、過去半年で最高に経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ自動車不動産マクロ経済統計自動車統計ＢＭＷの中国販売、24年は13％減の71万台中国車両貿易統計自動車車載動力電池の搭載量、24年は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品一汽集団の24年販売、320万台で目標未達中国吉林車両貿易統計決算自動車北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制24年12月の消費者信頼感、過去半年で最高にタイ経済マクロ経済統計自動車不動産ＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にミャンマー車両統計自動車電機タイの最新ニュース24年の投資申請35％増の5.2兆円、10年で最大タイ経済マクロ経済統計韓国チキンのペリカナ、タイ１号店開業タイサービス食品・飲料外食・飲食出光興産の潤滑油関係２社、経営統合を発表タイ化学化学一般各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ