いすゞＵＴＥ、豪の年間販売台数が過去最高

オーストラリアいすゞＵＴＥ、豪の年間販売台数が過去最高車両国・地域オーストラリア業種車両関連タグオーストラリア自動車マクロ経済統計自動車統計ＢＭＷの中国販売、24年は13％減の71万台中国車両貿易統計自動車車載動力電池の搭載量、24年は４割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品一汽集団の24年販売、320万台で目標未達中国吉林車両貿易統計決算自動車北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制24年12月の消費者信頼感、過去半年で最高にタイ経済マクロ経済統計自動車不動産ＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にミャンマー車両統計自動車電機オーストラリアの最新ニュース本日のオーストラリア１行情報（14日付）オーストラリア経済マクロ経済本日のニュージーランド１行情報（14日付）ニュージーランド経済マクロ経済シドニー鉄道スト、８割が運休・遅延で大混乱オーストラリア運輸陸運雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ