豪社株急騰、トランプ氏グリーンランド発言で

オーストラリア豪社株急騰、トランプ氏グリーンランド発言で資源更新国・地域オーストラリア業種資源関連タグオーストラリア米国証券鉱業政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後続落、トランプ氏巡る報道波及＝台湾株式台湾金融金融一般証券NEWトランプ2.0、幹部の57％「大きな影響ない」台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWＴＡＩＴＲＡ、トランプ2.0控え企業支援へ台湾経済マクロ経済政策・法律・規制NEW経産相、米関税はＩＣＴ・自動車への影響大台湾経済マクロ経済NEW今年のＧＤＰ伸び率2.8～3.2％＝商工会議所タイ経済マクロ経済NEW米国の対越貿易赤字、ドン安を背景に急増ベトナム経済マクロ経済貿易金融一般NEWオーストラリアの最新ニューステイクオフ：オーストラリアでよく見…オーストラリア社会社会一般豪11月貿易黒字70億＄に拡大、輸出が好調オーストラリア経済マクロ経済貿易統計農林・水産NEW本日のニュージーランド１行情報（９日付）ニュージーランド経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事中国車販売目標達成が３割止まりPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港西九文化区に住宅2000戸建設PICK UP建設不動産建設・プラント観光文化・宗教政策・法律・規制NEW台湾12月輸出額は２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ