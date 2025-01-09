タイの中国ＥＶ、日本車牙城に攻勢続く

タイタイの中国ＥＶ、日本車牙城に攻勢続く車両国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ自動車関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略東風汽車の24年販売189万台、７年連続減中国湖北車両貿易統計自動車一汽ＶＷの24年販売166万台、合弁では首位中国吉林車両統計自動車華為ＯＳ鴻蒙智行、24年の新車販売44.5万台中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般タイの中国ＥＶ、日本車牙城に攻勢続くタイ車両自動車24年のＥＶ乗用車登録、10％減の6.8万台タイ車両統計自動車中国ＥＶの創維汽車、国内で販売開始シンガポール車両自動車電機タイの最新ニュース【ＪＣＣ便り】建設部会、先端建設技術に関する講演会を開催タイ経済イベント首相、電気料金を3.7バーツに引下げ目指すタイ公益電力・ガス・水道政策・法律・規制タイポスト、22年以来の郵便料金引き上げタイ運輸陸運海運空運各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】米中経済動向の影響大独自PICK UP経済マクロ経済更新香港サイバー安保法案、立法会で審議開始PICK UPＩＴＩＴ一般通信インフラ社会一般政策・法律・規制台湾聯発科技、エヌビディアとＳｏＣ共同設計PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事一覧へ