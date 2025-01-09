各社が成長率見通し引下げ、政局混乱などで

韓国各社が成長率見通し引下げ、政局混乱などで経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済ＧＤＰ各社が成長率見通し引下げ、政局混乱などで韓国経済マクロ経済ハイフォン市経済、10年連続で２桁成長ベトナム経済マクロ経済統計本年度の成長率6.4％見通し、４年ぶり低水準インド経済マクロ経済統計【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済25年輸出目標、７％増の2945億ドル＝貿易相インドネシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制消費者物価、12月2.9％上昇 ４カ月ぶり高水準、経済底堅くフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道不動産政策・法律・規制韓国の最新ニュースＳＫハイ、ＨＢＭ向けＤＲＡＭ月17万枚生産韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター【韓国会計】2024年主要税法改正内容韓国金融金融一般政策・法律・規制尹氏の拘束令状を再発布、裁判所韓国政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】米中経済動向の影響大独自PICK UP経済マクロ経済更新香港サイバー安保法案、立法会で審議開始PICK UPＩＴＩＴ一般通信インフラ社会一般政策・法律・規制台湾聯発科技、エヌビディアとＳｏＣ共同設計PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事一覧へ