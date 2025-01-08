日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月07日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年01月07日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月06日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月03日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース輸入関税は特定分野のみ、次期政権が検討＝報道米国経済貿易食品・飲料政策・法律・規制NEW24年新車販売7.5％減、認証不正で生産停止響く日本車両自動車＜食品・医薬ニュース＞トップ記事（24年12月） 韓国「三養食品、中国に即席麺工場を設立」などアジア食品食品・飲料小売り外食・飲食各国・地域のトップ記事ミャンマー24年は避難民94万人増、今年は停戦模索もPICK UP社会統計社会一般軍事NEW日本【年始特集】最大リスクは今年も消費低迷独自PICK UP経済マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW中国車の価格競争続く、30社超が春節前に販促車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ