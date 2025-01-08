タイの仕向け地別の車輸出台数（24年11月）

タイタイの仕向け地別の車輸出台数（24年11月）車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグタイ自動車二輪車車部品統計貿易自動車統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は7.6％増中国重慶経済マクロ経済統計NEWテスラ上海工場、24年出荷は初の前年割れ中国上海車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、24年は9.8％増中国広西車両貿易統計自動車NEW車・二輪の24年リコール、15年以降で最少中国車両統計自動車二輪車政策・法律・規制NEW賽力斯の24年販売は97％増、ＮＥＶ好調中国重慶車両統計自動車NEW宇通客車の24年販売、28％増の4.6万台中国河南車両統計自動車NEW貿易統計瀋陽の１～11月経済統計、鉱工業は2.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW１～11月の物流総額5.8％増、政策で伸び中国運輸貿易統計インフラ倉庫陸運海運空運NEW上汽通用五菱の新車販売、24年は9.8％増中国広西車両貿易統計自動車NEW１～11月の貨物輸送、鉄道の伸び拡大中国運輸統計陸運海運空運NEW11月の国境貿易６％増、８カ月連続プラスタイ経済マクロ経済貿易統計NEWタイの仕向け地別の車輸出台数（24年11月）タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEWタイの最新ニュース家計債務ＧＤＰ比が減少、救済措置が奏功でタイ経済マクロ経済財政トライアンフ、筆記体ロゴの限定モデル発売タイ車両二輪車NEWＥＥＣ、東部にクルーズターミナル開発計画タイ運輸インフラ建設・プラント海運観光各国・地域のトップ記事ミャンマー24年は避難民94万人増、今年は停戦模索もPICK UP社会統計社会一般軍事NEW日本【年始特集】最大リスクは今年も消費低迷独自PICK UP経済マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW中国車の価格競争続く、30社超が春節前に販促車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ