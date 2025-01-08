ＮＺ24年新車13.5％減、12月単月は回復も

ニュージーランドＮＺ24年新車13.5％減、12月単月は回復も車両NEW国・地域ニュージーランド業種車両関連タグニュージーランド自動車統計自動車統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は7.6％増中国重慶経済マクロ経済統計NEWテスラ上海工場、24年出荷は初の前年割れ中国上海車両統計自動車NEW上汽通用五菱の新車販売、24年は9.8％増中国広西車両貿易統計自動車NEW車・二輪の24年リコール、15年以降で最少中国車両統計自動車二輪車政策・法律・規制NEW賽力斯の24年販売は97％増、ＮＥＶ好調中国重慶車両統計自動車NEW宇通客車の24年販売、28％増の4.6万台中国河南車両統計自動車NEWオーストラリアの最新ニュースＮＳＷ経済、30年ぶり低成長 本年度成長率は0.75％に下方修正オーストラリア経済マクロ経済統計NEW〔オセアニアン事件簿〕カンガルー100頭を射殺、40代の男を逮捕オーストラリア社会社会一般事件NEW【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー24年は避難民94万人増、今年は停戦模索もPICK UP社会統計社会一般軍事NEW日本【年始特集】最大リスクは今年も消費低迷独自PICK UP経済マクロ経済貿易金融一般政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW中国車の価格競争続く、30社超が春節前に販促車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ