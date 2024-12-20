日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月03日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年01月03日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月31日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースパナ、業務用空調で実測値試験せず日本電機電機原発周辺に産業集積へ、40年の脱炭素国家戦略日本経済ＩＴ一般電子・コンピューター電力・ガス・水道政策・法律・規制国連予算で中国初の20％、日本３位６％台にアジア政治政策・法律・規制財政外交各国・地域のトップ記事香港年越し花火に40万人、前年下回るPICK UP観光統計観光イベント政策・法律・規制NEWミャンマー国勢調査の実施、６割止まりPICK UP政治文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事選挙NEW日本【年始特集】アジア景気、慎重な見方拡大独自PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ