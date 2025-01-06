深セン市の鉱工業生産、１～11月は9.3％増

中国深セン深セン市の鉱工業生産、１～11月は9.3％増経済NEW国・地域中国深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ深セン市の鉱工業生産、１～11月は9.3％増中国深セン経済マクロ経済統計NEW24年ＣＰＩ2.3％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計NEW12月の物価上昇率1.57％、通年は過去最低水準インドネシア経済マクロ経済統計NEW２月に利下げ開始か、インフレ緩和へオーストラリア金融マクロ経済統計金融一般NEW25年の中国成長率4.5％に上方修正、世銀中国経済マクロ経済不動産財政大連の１～11月経済統計、鉱工業は7.8％増中国遼寧経済マクロ経済統計中国の最新ニュース携帯など通信機器３品目、購入に補助金支給中国経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信機械農林・水産インフラ政策・法律・規制財政車部品NEW都市更新推進へ、民間参画促す＝常務会議中国経済マクロ経済インフラ不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW広汽のヒト型ロボット、26年に少量生産へ中国広東製造自動車ＩＴ一般その他製造NEW各国・地域のトップ記事香港年越し花火に40万人、前年下回るPICK UP観光統計観光イベント政策・法律・規制NEWミャンマー国勢調査の実施、６割止まりPICK UP政治文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事選挙NEW日本【年始特集】アジア景気、慎重な見方拡大独自PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ