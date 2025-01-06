ＮＺ経済今年の３大課題、雇用や住宅など

ニュージーランドＮＺ経済今年の３大課題、雇用や住宅など経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド不動産マクロ経済統計貿易雇用・労務失業率ＮＺ経済今年の３大課題、雇用や住宅などニュージーランド経済マクロ経済貿易統計不動産雇用・労務NEW２月に利下げ開始か、インフレ緩和へオーストラリア金融マクロ経済統計金融一般NEW【24年の10大ニュース】モディ政権３期目突入 経済堅調、製造業のハブへ前進インド経済マクロ経済11月の失業率0.9％に改善、若者は悪化タイ経済マクロ経済統計雇用・労務ブミプトラ2160万人、総人口の63％マレーシア社会統計保健医療不動産社会一般雇用・労務11月失業率3.36％、半年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計吉利の24年販売は217万台、目標超え中国浙江車両貿易統計自動車NEW奇瑞の24年販売は260万台、過去最高を更新中国安徽車両貿易統計自動車NEW上海汽車の24年販売401万台、６年連続減中国上海車両貿易統計自動車NEW財新製造業ＰＭＩ、12月に下落＝節目は維持中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW新型の高速鉄道公開、400キロ運行へ中国運輸貿易統計インフラ設備投資陸運NEW11月の香港ドル預金0.9％減、元建ては増加香港金融統計金融一般NEWオーストラリアの最新ニューステイクオフ：オーストラリアは昨年約…オーストラリア社会社会一般NEWメリディアンとノバ、合弁でソーラー建設ニュージーランド公益インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境豪州で原発の解禁を目指す オブライエン影のエネルギー相に聞くオーストラリア公益電力・ガス・水道政策・法律・規制軍事NEW各国・地域のトップ記事香港年越し花火に40万人、前年下回るPICK UP観光統計観光イベント政策・法律・規制NEWミャンマー国勢調査の実施、６割止まりPICK UP政治文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事選挙NEW日本【年始特集】アジア景気、慎重な見方拡大独自PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ