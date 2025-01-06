24年成長目標達成へ、習主席「５％前後」

中国24年成長目標達成へ、習主席「５％前後」経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ24年成長目標達成へ、習主席「５％前後」中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW外貨準備800億ドル、輸入2.5カ月分に減ベトナム経済マクロ経済財政NEW関税の適用レート変更、歳入拡大狙いミャンマー経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制財政NEW25年の成長率予測は6.3％、各産業とも伸びカンボジア経済マクロ経済統計その他製造農林・水産その他サービス政策・法律・規制NEW24年の経済成長率4.0％、製造業回復で拡大シンガポール経済マクロ経済統計NEW【24年の10大ニュース】政策に支えられた１年 年末に復調傾向、成長目標達成か中国経済マクロ経済社会一般中国の最新ニュース隆華新材、ポリエーテル製品の生産増強中国山東化学化学一般設備投資建設・プラントNEW新型の高速鉄道公開、400キロ運行へ中国運輸貿易統計インフラ設備投資陸運NEW理想汽車の24年販売、３割増の50万台超え中国北京車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事香港年越し花火に40万人、前年下回るPICK UP観光統計観光イベント政策・法律・規制NEWミャンマー国勢調査の実施、６割止まりPICK UP政治文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事選挙NEW日本【年始特集】アジア景気、慎重な見方拡大独自PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ