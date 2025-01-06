新年相場は1.45％安、トランプ大統領不安

タイ新年相場は1.45％安、トランプ大統領不安金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ金融一般証券関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後新年相場は1.45％安、トランプ大統領不安タイ金融金融一般証券NEW豪ドル20年ぶり安値も、中国不況と米関税でオーストラリア金融金融一般NEW報復合戦に「乗るな」、中国・清華大の達巍教授中国経済貿易政策・法律・規制軍事外交ＢＲＩＣＳ加盟はタイ経済に利益＝地元紙タイ経済マクロ経済貿易外交来年のＧＤＰ成長率2.7％＝ＣＩＭＢ予測タイ経済マクロ経済金融一般中国の半導体を調査、米「競争力に悪影響」中国ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制タイの最新ニュース2024年11月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車首相の資産、ペートンタン氏が歴代で最多タイ政治統計金融一般政治一般政策・法律・規制NEWレッドラインでペット同伴可能に、土日限定タイ運輸陸運各国・地域のトップ記事香港年越し花火に40万人、前年下回るPICK UP観光統計観光イベント政策・法律・規制NEWミャンマー国勢調査の実施、６割止まりPICK UP政治文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事選挙NEW日本【年始特集】アジア景気、慎重な見方拡大独自PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ