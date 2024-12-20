11月の失業率0.9％に改善、若者は悪化

タイ11月の失業率0.9％に改善、若者は悪化経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計雇用・労務失業率11月の失業率0.9％に改善、若者は悪化タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEWブミプトラ2160万人、総人口の63％マレーシア社会統計保健医療不動産社会一般雇用・労務NEW11月失業率3.36％、半年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務その他のニュース（23日付）台湾経済マクロ経済ＮＺ小売り支出、12月前半は1.2％増ニュージーランド商業マクロ経済食品・飲料農林・水産小売りＯＥＣＤ経済ランク、ＮＺは33位と下位にニュージーランド経済マクロ経済タイの最新ニュース日新電機タイ、ＯＥＭ強化 地銀と組んでネットワーク拡大タイ製造その他製造精密機器機械NEWＮＨＳＯ、がん治療保険の新基準導入を延期タイ医薬保健医療政策・法律・規制NEW財務相、中期財政再建計画を閣議提出へタイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ