全人代、25年３月５日に開幕

中国全人代、25年３月５日に開幕経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済財政政策・法律・規制社会一般ＧＤＰ全人代、25年３月５日に開幕中国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政NEW来年のＧＤＰ成長率2.7％＝ＣＩＭＢ予測タイ経済マクロ経済金融一般NEW長江デルタ発展指数、23年は3.3Ｐ拡大中国上海経済マクロ経済統計24年ＧＤＰ成長率予測、4.23％に上方修正台湾経済マクロ経済統計財務相、中期財政再建計画を閣議提出へタイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政中国の石炭需要、24年は過去最高へ＝ＩＥＡ中国資源貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道中国の最新ニュースゲーム業界売上高が過去最高 モバイル好調、海外も伸び中国媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW24年の綿花生産１割増、２年ぶりプラス中国農水統計繊維農林・水産NEW北京聚智合衆科技、水素燃料電池二輪を開発中国北京車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ