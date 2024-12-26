１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減

カンボジア１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減車両NEW国・地域カンボジア業種車両関連タグカンボジア二輪車その他製造統計貿易スポーツ自動車統計深セン市、超急速充電施設が1000カ所超え中国深セン車両統計自動車その他製造インフラ建設・プラントNEW北汽藍谷、ＥＶ子会社に101.5億元増資中国北京車両統計決算自動車証券NEW台経院の景況感指数、３業種が上昇台湾経済マクロ経済統計その他製造その他サービス建設・プラントNEW１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減カンボジア車両貿易統計二輪車その他製造スポーツNEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車財政NEW値下げによる車販売の損失額、前年比２倍超中国車両統計自動車政策・法律・規制小売り貿易統計25年の日系昇給率4.1％予測 前年比0.5Ｐ低下＝ＮＮＡ調査韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月の輸出8.2％増、年間では過去最大予測タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減カンボジア車両貿易統計二輪車その他製造スポーツNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車財政NEW投資優先手続き適用、4.5兆ペソ相当にフィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEWカンボジアの最新ニュース９月末公的債務118億米ドル、ＧＤＰ比37％カンボジア経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制経済特区からの輸出、１～11月は54億ドルカンボジア経済マクロ経済貿易その他製造NEW首都近郊と南部結ぶ国道41号線、改修が完了カンボジア運輸インフラ建設・プラント陸運NEW各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ