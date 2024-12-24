遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は2.9％増

中国遼寧遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は2.9％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は2.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は7.2％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW11月のコアインフレ率1.9％、３年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW【24年の10大ニュース】物価高と金利高の共存 かじ取り困難な１年オーストラリア経済マクロ経済NEW広東省の鉱工業生産、１～11月は4.3％増中国広東経済マクロ経済統計11月のＣＰＩ上昇率1.4％、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計貿易統計遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は2.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は7.2％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW中国の石炭需要、24年は過去最高へ＝ＩＥＡ中国資源貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW輸出企業の上位20％、25年は３割が減少予想韓国経済マクロ経済貿易統計NEW来年の食用油輸入を削減、地産地消へミャンマー食品貿易統計食品・飲料政策・法律・規制NEW11月のコアインフレ率1.9％、３年ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース11月の電力消費2.8％増、伸び鈍化継続中国公益統計電力・ガス・水道設備投資広汽ホンダ、広州のＥＶ専用工場が稼働中国広東車両自動車設備投資建設・プラントNEWテイクオフ：新たに移り住んだ北京の…中国社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事台湾小売業の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国尹氏に迫る「内乱罪」捜査PICK UP政治政治一般NEWタイＤＸ戦略で業界変革を推進PICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ