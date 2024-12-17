債務救済措置、銀行への影響軽微＝フィッチ

タイ債務救済措置、銀行への影響軽微＝フィッチ金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ金融一般マクロ経済ＧＤＰ中国の石炭需要、24年は過去最高へ＝ＩＥＡ中国資源貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW今年の農業ＧＤＰ1.1％減、来年は増加予測タイ農水マクロ経済統計農林・水産NEW債務救済措置、銀行への影響軽微＝フィッチタイ金融マクロ経済金融一般NEW【24年の10大ニュース】物価高と金利高の共存 かじ取り困難な１年オーストラリア経済マクロ経済NEWＩＰＯが世界最多の300件超え 上場ラッシュ、個人投資家後押しインド経済マクロ経済統計金融一般証券NEW12月の景気楽観指数、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計タイの最新ニュース運輸省、東北部の交通インフラ整備を推進タイ運輸インフラ建設・プラント陸運空運政策・法律・規制ホンダ、日鉄物産と水素利活用で共同調査タイ公益自動車電力・ガス・水道環境財務省、所得税の買い物控除案を閣議提出へタイ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事台湾小売業の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国尹氏に迫る「内乱罪」捜査PICK UP政治政治一般NEWタイＤＸ戦略で業界変革を推進PICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ