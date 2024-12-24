広州市の鉱工業生産、１～11月は3.1％減

中国広東広州市の鉱工業生産、１～11月は3.1％減経済NEW国・地域中国広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計安徽の１～11月経済統計、鉱工業は8.8％増中国安徽経済マクロ経済統計NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は7.2％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW広州市の鉱工業生産、１～11月は3.1％減中国広東経済マクロ経済統計NEW工業生産指数、11月は同月２番目の高水準台湾経済マクロ経済統計NEW小売業の売上高が過去最高 11月、プレミア12優勝が寄与台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW24年のリコール台数、514万台で過去最多韓国車両統計自動車NEW中国の最新ニュース中国航空サービス市場、今後20年で欧米超え中国運輸通信その他サービス空運中国の石炭需要、24年は過去最高へ＝ＩＥＡ中国資源貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW河北の１～11月経済統計、鉱工業は7.2％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事台湾小売業の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国尹氏に迫る「内乱罪」捜査PICK UP政治政治一般NEWタイＤＸ戦略で業界変革を推進PICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ