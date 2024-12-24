ＮＺ小売り支出、12月前半は1.2％増

ニュージーランドＮＺ小売り支出、12月前半は1.2％増商業NEW国・地域ニュージーランド業種商業関連タグニュージーランド食品・飲料農林・水産小売りマクロ経済失業率11月失業率3.36％、半年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEWその他のニュース（23日付）台湾経済マクロ経済NEWＮＺ小売り支出、12月前半は1.2％増ニュージーランド商業マクロ経済食品・飲料農林・水産小売りNEWＯＥＣＤ経済ランク、ＮＺは33位と下位にニュージーランド経済マクロ経済一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済【人財羅針盤】第234回 柔軟な勤務形態の導入についてシンガポール経済マクロ経済雇用・労務オーストラリアの最新ニュース豪人口、移民増加で35年に３千万人突破へオーストラリア経済マクロ経済社会一般財政NEWフォーテスキュー、グリーン鉄で競合に先行オーストラリア鉄鋼鉄鋼・金属石油・石炭・ガス環境NEW〔編集長ノート〕＜Week 51＞スト相次ぐ豪と不況のＮＺ、来年はいかに？オーストラリア社会社会一般各国・地域のトップ記事台湾小売業の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国尹氏に迫る「内乱罪」捜査PICK UP政治政治一般NEWタイＤＸ戦略で業界変革を推進PICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ