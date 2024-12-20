日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月19日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2024年12月20日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月19日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2024年12月19日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2024年12月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースグーグル系が自動運転実験、東京で日本車両自動車ＩＴ一般陸運11月貿易赤字1176億円、輸出は半導体装置増日本経済貿易統計自動車電子・コンピューター精密機器米0.25％利下げ決定、トランプ政権下は慎重に米国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW香港マカオ通じ日系も大湾区へ独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台湾チップチーム台湾結成へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ