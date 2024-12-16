農林水産業の成長率、24年は3.1～3.4％

ベトナム農林水産業の成長率、24年は3.1～3.4％農水NEW国・地域ベトナム業種農水関連タグ中国ベトナムシンガポールインドネシアフィリピン農林・水産統計貿易貿易統計湖北の１～11月経済統計、鉱工業は7.7％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW深センの輸出額、１～11月は16％増中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW11月の空港旅客444万人、前年同月比18％増香港運輸統計空運NEW商務省、今年の輸出は５％増と予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW農林水産業の成長率、24年は3.1～3.4％ベトナム農水貿易統計農林・水産NEW１～11月は26％増、衣類・履物輸出カンボジア繊維貿易統計繊維その他製造観光NEWベトナムの最新ニュースＨＣＭメトロ２号線、地下送電線設置始まるベトナム運輸インフラ建設・プラント陸運NEWＢＷインダストリアル、南部で貸し工場着工ベトナム建設建設・プラント香港の電池ＧＰ、越投資額を引き上げベトナム製造その他製造設備投資NEW各国・地域のトップ記事中国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW香港マカオ通じ日系も大湾区へ独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台湾チップチーム台湾結成へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ