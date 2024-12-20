〔政治スポットライト〕オーカスは米新政権下でも存続＝豪国防相

オーストラリア〔政治スポットライト〕オーカスは米新政権下でも存続＝豪国防相政治NEW国・地域オーストラリア業種政治関連タグオーストラリア米国欧州その他製造海運政治一般外交軍事関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後トランプ2.0とアジアの今後〔政治スポットライト〕オーカスは米新政権下でも存続＝豪国防相オーストラリア政治その他製造海運政治一般軍事外交NEWトランプ氏、印への報復関税導入を表明インド経済マクロ経済貿易政策・法律・規制トランプ再登板で水素市場も影響、台湾識者台湾公益電力・ガス・水道政策・法律・規制ＴＳＭＣ向け発注急増、トランプ政権に備え台湾ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制トランプ関税、輸出に影響も 貿易発展局が潜在的課題を懸念香港経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制トランプ氏、台湾「曖昧戦略」維持＝元高官指摘台湾政治政治一般軍事オーストラリアの最新ニュース豪大手３社のグリーン鉄試験工場、ＷＡに開設オーストラリア鉄鋼鉄鋼・金属石油・石炭・ガス鉱業環境財政【有為転変】第205回 原発導入という諸刃の剣オーストラリア社会社会一般政治一般外交NEW音楽テックのバイナル、旅行案内サイト買収オーストラリア媒体ＩＴ一般証券観光娯楽メディア小売り各国・地域のトップ記事中国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW香港マカオ通じ日系も大湾区へ独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台湾チップチーム台湾結成へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ