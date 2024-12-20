ＯＥＣＤ経済ランク、ＮＺは33位と下位に

ニュージーランドＯＥＣＤ経済ランク、ＮＺは33位と下位に経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済ＧＤＰ建設業界の24年成長率は８％、コロナ後最高ベトナム建設マクロ経済建設・プラント政策・法律・規制NEW中銀、0.25％利下げ決定 ３会合連続、25年は下げ幅縮小フィリピン金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEWＮＺの３ＱＧＤＰ、１％大幅減 深刻な景気後退にニュージーランド経済マクロ経済統計NEWＯＥＣＤ経済ランク、ＮＺは33位と下位にニュージーランド経済マクロ経済NEW25年の台湾経済成長率予測は2.4％、中華信評台湾経済マクロ経済Ｍ＆Ａ市場３年ぶり拡大へ 前年比46％増、国内企業がけん引ベトナム経済マクロ経済貿易統計失業率ＯＥＣＤ経済ランク、ＮＺは33位と下位にニュージーランド経済マクロ経済NEW一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済【人財羅針盤】第234回 柔軟な勤務形態の導入についてシンガポール経済マクロ経済雇用・労務９～11月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺの財政赤字、経済低迷でさらに長期化ニュージーランド経済マクロ経済インフラ雇用・労務財政小売売上高の伸び鈍化 11月経済統計、比較対象値高く中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造石油・石炭・ガス鉱業インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食オーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕イスラエルが豪批判、ウォン外相は冷静崩さずオーストラリア政治事件政治一般外交NEW豪大手４行の化石燃料融資、２年で約20％減オーストラリア金融石油・石炭・ガス金融一般環境豪初月面探査機開発、宇宙局が助成金を支給オーストラリア製造その他製造精密機器鉱業各国・地域のトップ記事中国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW香港マカオ通じ日系も大湾区へ独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台湾チップチーム台湾結成へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ