公務員の各種手当引上げ、財務省が詳細発表

ラオス公務員の各種手当引上げ、財務省が詳細発表経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオスマクロ経済政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報25年の日系昇給率4.1％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化継続中国経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW公務員の各種手当引上げ、財務省が詳細発表ラオス経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW［資料］主な州の25年の地域最低賃金（ＵＭＫ）インドネシア経済マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW西ジャワの９割で業種別なし 25年県市最賃、東ジャワ10％超もインドネシア経済マクロ経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW平均労働時間ランキング、越は世界20位ベトナム経済マクロ経済統計雇用・労務県・市別最低賃金、業種別で10％近く上昇もインドネシア経済マクロ経済雇用・労務ラオスの最新ニュース金取引のラオスブリオンバンク、正式発足ラオス金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制ベトナム副首相が来訪、国家主席と会談ラオス政治政治一般外交食品の登録とラオス語表示、25年から義務化ラオス食品食品・飲料卸売り政策・法律・規制小売り各国・地域のトップ記事中国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW香港マカオ通じ日系も大湾区へ独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台湾チップチーム台湾結成へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ