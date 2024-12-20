日本【マーケット情報】商品市況（2024年12月19日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2024年12月20日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月19日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2024年12月19日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2024年12月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年12月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米経常赤字額過去最大、13.1％増＝７～９月期米国経済マクロ経済貿易自動車電子・コンピューター医薬品NEW駐日米大使にグラス氏、トランプ氏が指名方針米国政治外交財務相が辞表提出、トランプ関税対応で亀裂カナダ政治貿易政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW香港マカオ通じ日系も大湾区へ独自PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制NEW台湾チップチーム台湾結成へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ