ＥＶローン融資額、１～10月は21.3兆ルピア

インドネシアＥＶローン融資額、１～10月は21.3兆ルピア車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車電機金融一般統計自動車統計北京の１～11月経済統計、鉱工業は7.0％増中国北京経済マクロ経済統計NEW上海の１～11月経済統計、鉱工業がプラスに中国上海経済マクロ経済統計NEW11月の自動車産業、全項目が減少韓国車両統計自動車NEW国内新車登録、高金利などで11年ぶり最少か韓国車両統計自動車NEWＥＶローン融資額、１～10月は21.3兆ルピアインドネシア車両統計自動車電機金融一般NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年11月インド車両統計自動車二輪車NEWインドネシアの最新ニュースアルファマート、来年は800店舗を開業へインドネシア商業食品・飲料その他サービス小売りNEWスーパー「パパイヤ」、首都郊外に旗艦店インドネシア商業食品・飲料その他サービス小売り東ジャワに小型ＬＮＧ施設、25年完成計画インドネシア資源その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資建設・プラント各国・地域のトップ記事ミャンマーヤンゴン年越し、日常に回帰独自PICK UP社会観光娯楽社会一般イベント政治一般選挙小売りNEW中国中古ブランド品の人気高まるPICK UP商業マクロ経済統計繊維宝石・宝飾品観光小売りNEW香港ＬＲＴでマカオ社会に貢献独自PICK UP運輸電機その他製造機械インフラ建設・プラント陸運社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ