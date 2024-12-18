北京の１～11月経済統計、鉱工業は7.0％増

中国北京北京の１～11月経済統計、鉱工業は7.0％増経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ北京の１～11月経済統計、鉱工業は7.0％増中国北京経済マクロ経済統計NEWＮＺ最低賃金、1.5％引き上げ 来年４月から時給23.50＄にニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW780万人が貧困状態に、高インフレの影響バングラデシュ経済マクロ経済統計一行ニュース（13～15日付）中国経済マクロ経済【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済イベント【フィリピン為替情報】経済指標出そろう、金融会合待ちにフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制自動車統計北京の１～11月経済統計、鉱工業は7.0％増中国北京経済マクロ経済統計NEW上海の１～11月経済統計、鉱工業がプラスに中国上海経済マクロ経済統計NEW11月の自動車産業、全項目が減少韓国車両統計自動車NEW国内新車登録、高金利などで11年ぶり最少か韓国車両統計自動車NEWＥＶローン融資額、１～10月は21.3兆ルピアインドネシア車両統計自動車電機金融一般NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年11月インド車両統計自動車二輪車NEW中国の最新ニュース深セン市、陸路検問所で税還付業務を開始中国深セン経済マクロ経済陸運社会一般政策・法律・規制財政小売りNEW武漢天河空港の旅客３千万人突破、中部で初中国湖北運輸統計空運NEWピザハット、グランドメニューを大幅値下げ中国サービス食品・飲料外食・飲食各国・地域のトップ記事ミャンマーヤンゴン年越し、日常に回帰独自PICK UP社会観光娯楽社会一般イベント政治一般選挙小売りNEW中国中古ブランド品の人気高まるPICK UP商業マクロ経済統計繊維宝石・宝飾品観光小売りNEW香港ＬＲＴでマカオ社会に貢献独自PICK UP運輸電機その他製造機械インフラ建設・プラント陸運社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ