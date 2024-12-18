ＮＺ最低賃金、1.5％引き上げ

ニュージーランドＮＺ最低賃金、1.5％引き上げ来年４月から時給23.50＄に経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務ＣＰＩ北京の１～11月経済統計、鉱工業は7.0％増中国北京経済マクロ経済統計NEWＮＺ最低賃金、1.5％引き上げ 来年４月から時給23.50＄にニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW780万人が貧困状態に、高インフレの影響バングラデシュ経済マクロ経済統計一行ニュース（13～15日付）中国経済マクロ経済【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済イベント【フィリピン為替情報】経済指標出そろう、金融会合待ちにフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュースビジネス界、保守連合に小企業の定義変更要求オーストラリア経済マクロ経済政策・法律・規制〔政治スポットライト〕リーダー評価、野党ダットン党首に軍配＝世論オーストラリア政治政治一般選挙ＮＳＷ州石炭火電で不具合、停電リスク増加オーストラリア公益電力・ガス・水道NEW各国・地域のトップ記事ミャンマーヤンゴン年越し、日常に回帰独自PICK UP社会観光娯楽社会一般イベント政治一般選挙小売りNEW中国中古ブランド品の人気高まるPICK UP商業マクロ経済統計繊維宝石・宝飾品観光小売りNEW香港ＬＲＴでマカオ社会に貢献独自PICK UP運輸電機その他製造機械インフラ建設・プラント陸運社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ