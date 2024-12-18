ＮＺの財政赤字、経済低迷でさらに長期化

ニュージーランドＮＺの財政赤字、経済低迷でさらに長期化経済NEW国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランドマクロ経済財政インフラ雇用・労務ＧＤＰ対モンゴル貿易、27年までに150億円目指すタイ経済マクロ経済貿易外交NEW24年ＧＤＰ成長率は７％超に、計画投資省ベトナム経済マクロ経済統計NEWハノイの2050年計画を承認、首相ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEWプラスワン投資がけん引 資金需要に底堅さ、みずほ片山氏ベトナム金融マクロ経済金融一般NEW増税対象詳細、依然公表なく ＶＡＴ、景気対策効果は短期的かインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW【ズーム産業】第12回 24年フィリピン産業を振り返るフィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般農林・水産インフラ電力・ガス・水道その他サービス環境政策・法律・規制NEW失業率９～11月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＮＺの財政赤字、経済低迷でさらに長期化ニュージーランド経済マクロ経済インフラ雇用・労務財政NEW小売売上高の伸び鈍化 11月経済統計、比較対象値高く中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造石油・石炭・ガス鉱業インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食第２財務相が就任１年、経済成長に自信マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政豪11月失業率、3.9％に改善 予想外の好転、就業者3.5万人増オーストラリア経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制トランプ関税が成長押し下げ 影響は26年から、フィッチ予測台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕リーダー評価、野党ダットン党首に軍配＝世論オーストラリア政治政治一般選挙豪人３分の２がＸマス支出削減、旅行は優先オーストラリア商業その他サービス観光小売りNEWＮＳＷ州、外国人ドライバーの違法行為摘発へオーストラリア運輸陸運社会一般事件政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事ミャンマーヤンゴン年越し、日常に回帰独自PICK UP社会観光娯楽社会一般イベント政治一般選挙小売りNEW中国中古ブランド品の人気高まるPICK UP商業マクロ経済統計繊維宝石・宝飾品観光小売りNEW香港ＬＲＴでマカオ社会に貢献独自PICK UP運輸電機その他製造機械インフラ建設・プラント陸運社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ