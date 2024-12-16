NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    第２財務相が就任１年、経済成長に自信

    経済
    更新
    国・地域
    マレーシア
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    失業率

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー