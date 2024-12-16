第２財務相が就任１年、経済成長に自信

マレーシア第２財務相が就任１年、経済成長に自信経済更新国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済財政政策・法律・規制ＧＤＰ一行ニュース（13～15日付）中国経済マクロ経済NEW来年の小売り伸び拡大か 政策方針受け、補助策強化へ中国経済マクロ経済自動車電機インフラ金融一般設備投資証券その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW企業の３割、25年は増収予想＝総商会調査香港経済マクロ経済統計NEW25年成長率は6.7％、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済NEW第２財務相が就任１年、経済成長に自信マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政更新米高関税は比に影響軽微、英パンテオンフィリピン経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW失業率第２財務相が就任１年、経済成長に自信マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政更新豪11月失業率、3.9％に改善 予想外の好転、就業者3.5万人増オーストラリア経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制トランプ関税が成長押し下げ 影響は26年から、フィッチ予測台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制11月就業者12.3万人増、建設・製造業は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務豪政策金利、4.35％で据置き 今後の追加利上げはなしかオーストラリア金融マクロ経済金融一般社会一般雇用・労務政策・法律・規制10月は失業率横ばい、３カ月連続で3.2％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務マレーシアの最新ニュースＰｗＣがＴＲＸに本社移転、29年開業へマレーシア建設金融一般その他サービス不動産建設・プラントNEW10月ゴム生産量、前月比20.6％増の3.8万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産建設大手ＧＤＢ、サイム合弁から倉庫受注マレーシア建設建設・プラント倉庫NEW各国・地域のトップ記事香港トランプ関税、輸出に影響もPICK UP経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーラカイン州の日、総司令官「政治対話を」PICK UP政治文化・宗教政治一般軍事選挙NEW中国来年の小売り伸び拡大かPICK UP経済マクロ経済自動車電機インフラ金融一般設備投資証券その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ