企業の３割、25年は増収予想＝総商会調査

香港企業の３割、25年は増収予想＝総商会調査経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＧＤＰ一行ニュース（13～15日付）中国経済マクロ経済NEW来年の小売り伸び拡大か 政策方針受け、補助策強化へ中国経済マクロ経済自動車電機インフラ金融一般設備投資証券その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW企業の３割、25年は増収予想＝総商会調査香港経済マクロ経済統計NEW25年成長率は6.7％、スタンチャート予想ベトナム経済マクロ経済NEW第２財務相が就任１年、経済成長に自信マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW米高関税は比に影響軽微、英パンテオンフィリピン経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW香港の最新ニュース今年の香港ＩＰＯ、再び世界トップ５入り香港金融統計証券娯楽フェデックスと香港税関、通関効率化で覚書香港運輸貿易陸運空運政策・法律・規制NEW恐竜化石の発掘終了、岩石約30個を採集香港社会社会一般各国・地域のトップ記事香港トランプ関税、輸出に影響もPICK UP経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーラカイン州の日、総司令官「政治対話を」PICK UP政治文化・宗教政治一般軍事選挙NEW中国来年の小売り伸び拡大かPICK UP経済マクロ経済自動車電機インフラ金融一般設備投資証券その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ