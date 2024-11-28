24年成長率予想、3.6％に上昇＝金融庁調査

シンガポール24年成長率予想、3.6％に上昇＝金融庁調査経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ上海の11月ＣＰＩ、0.2％上昇中国上海経済マクロ経済統計NEW浙江の11月ＣＰＩ、前年同月比横ばい中国浙江経済マクロ経済統計NEW24年成長率予想、3.6％に上昇＝金融庁調査シンガポール経済マクロ経済統計NEW比人の80％、25年に物価高加速と予想フィリピン経済マクロ経済統計NEW遼寧省のＣＰＩ、11月は0.1％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計北京の11月ＣＰＩ、５カ月ぶり下落中国北京経済マクロ経済統計ＧＤＰ中国の24年成長率4.8％を維持、ＡＤＢ中国経済マクロ経済政策・法律・規制NEWマカオ１人当たりＧＤＰ、7.5万米ドル超へマカオ経済マクロ経済財政NEWＡＤＢ、ベトナムの経済成長率を上方修正ベトナム経済マクロ経済貿易NEW24年度の成長予測を下方修正 世銀、洪水被害で農業など打撃ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政治一般政策・法律・規制軍事災害NEW25年の経済成長率4.6％、ＭＩＤＦ予想マレーシア経済マクロ経済NEW24年成長率予想、3.6％に上昇＝金融庁調査シンガポール経済マクロ経済統計NEWシンガポールの最新ニュース試飲機で日本酒を手にしやすく 常陽銀と八十二銀系商社、初の連携シンガポール食品マクロ経済食品・飲料農林・水産金融一般イベントNEW公園管理局、国内海域にサンゴ10万本移植シンガポール社会社会一般環境複合施設ゴールデンマイル、再開発の詳細発表シンガポール建設不動産建設・プラントNEW各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ