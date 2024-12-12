NNA ASIA

サービス案内
    韓国

    11月就業者12.3万人増、建設・製造業は減少

    経済
    NEW
    国・地域
    韓国
    業種
    経済
    関連タグ

    失業率

    韓国の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー