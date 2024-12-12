11月就業者12.3万人増、建設・製造業は減少

韓国11月就業者12.3万人増、建設・製造業は減少経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務失業率トランプ関税が成長押し下げ 影響は26年から、フィッチ予測台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW11月就業者12.3万人増、建設・製造業は減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW豪政策金利、4.35％で据置き 今後の追加利上げはなしかオーストラリア金融マクロ経済金融一般社会一般雇用・労務政策・法律・規制10月は失業率横ばい、３カ月連続で3.2％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務３Ｑの求人件数は２割減少 労働市場、企業の欠員補充進むシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務10月失業率3.9％に悪化、３カ月ぶりフィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制韓国の最新ニュース尹大統領「最後まで闘う」、内乱容疑を否定韓国政治政治一般NEW秩序ある退陣は「弾劾のみ」 法学教授会、与党の退陣案を批判韓国政治政治一般NEWメリッツ火災、ＭＧ損保の買収交渉先に韓国金融保険NEW各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ