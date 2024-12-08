11月自動車小売り11％増、乗用車の不振鮮明

インド11月自動車小売り11％増、乗用車の不振鮮明PICK UP車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車農林・水産統計自動車統計車の年末商戦に活気、政府補助金終了で中国車両統計自動車NEW福田汽車の11月販売、２カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光NEW11月ＰＰＩ2.5％下落、26カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計NEW10月の経常収支、97.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEW市外・高速バス利用客減、コロナ前の６割韓国運輸統計陸運NEWインドの最新ニュース中国ワンプラス、３年で600億ルピー投資インドＩＴＩＴ一般通信電機その他製造電子部品に85億ドル支援要請、電子産業協会インド電機電子・コンピューター電機政策・法律・規制財政NEW都市間ＥＶバスのニューゴ、運行150路線超にインド運輸陸運各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ