11月ＰＰＩ2.5％下落、26カ月連続マイナス

中国11月ＰＰＩ2.5％下落、26カ月連続マイナス経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計車の年末商戦に活気、政府補助金終了で中国車両統計自動車NEW福田汽車の11月販売、２カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光NEW11月ＰＰＩ2.5％下落、26カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計NEW10月の経常収支、97.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEW市外・高速バス利用客減、コロナ前の６割韓国運輸統計陸運NEW中国の最新ニュース車の年末商戦に活気、政府補助金終了で中国車両統計自動車NEW中国が米エヌビディア調査、独禁法違反中国ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEWＮＩＯ系企業、武漢で充電設備を量産中国湖北車両自動車その他製造車部品NEW各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ