長江デルタのＧＤＰ成長、１～９月は5.4％

中国上海長江デルタのＧＤＰ成長、１～９月は5.4％経済NEW国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＧＤＰ長江デルタのＧＤＰ成長、１～９月は5.4％中国上海経済マクロ経済統計NEW来年の経済成長率2.5％、東亜銀予測香港経済マクロ経済金融一般証券不動産NEW企業の57％が増員見通し、会計士団体調査香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７～９月小売成長率、3.8％に 事前予想超え、通年3.9％成長へマレーシア商業マクロ経済統計食品・飲料社会一般小売り外食・飲食NEWＧＤＰ上振れ年1.2％増、改定値日本経済マクロ経済統計自動車食品・飲料NEW来年のＧＤＰ成長率2.4％＝カシコン予測タイ経済マクロ経済中国の最新ニュース25年の乗用車販売２％減へ、招銀国際中国車両マクロ経済貿易統計自動車馬雲氏、ＡＩで「想像はるかに超える変化」中国浙江ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信金融一般その他サービス社会一般NEW世華が蘇州に光学材料工場、22億元投資中国江蘇製造化学一般その他製造設備投資NEW各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ