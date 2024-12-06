豪資源業界の利益減少、連邦財政を打撃か

オーストラリア豪資源業界の利益減少、連邦財政を打撃か資源NEW国・地域オーストラリア業種資源関連タグオーストラリア石油・石炭・ガス鉱業統計貿易財政貿易統計１～10月のサービス貿易、15％増の6.1兆元中国経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター通信その他サービス観光娯楽社会一般NEW造船業の好景気続く、29年まで生産枠埋まる中国製造統計その他製造海運NEW11月の生産者物価、0.1％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW中老鉄路が３周年、累計乗客数4300万人にラオス運輸貿易統計陸運NEW投資委１～11月認可額、44％増の1.5兆ペソフィリピン経済マクロ経済統計その他製造電力・ガス・水道不動産海運空運環境NEW豪貿易黒字、鉱物など輸出伸び59億＄に拡大オーストラリア経済貿易統計鉱業NEWオーストラリアの最新ニュース重要ビザ職種、住宅建設関連も対象にオーストラリア建設不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制豪証券委、デジタル資産の規制強化へオーストラリア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWＮＺ航空の減便は出張者を打撃、市長が苦言ニュージーランド運輸空運各国・地域のトップ記事中国冬到来でスキー人気鮮明PICK UP観光統計設備投資その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制NEW香港行政長官が２閣僚を交代PICK UP政治倉庫陸運海運空運観光スポーツ文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾韓国の戒厳令、台湾でも関心PICK UP政治ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ