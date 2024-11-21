日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年11月21日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年11月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2024年11月21日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年11月20日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2024年11月20日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2024年11月19日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2024年11月19日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースＧ20反保護主義明示せず、初日に首脳宣言公表中南米政治貿易環境政策・法律・規制外交コロナ新変異株「ＸＥＣ」が拡大、日本でも報告日本社会保健医療社会一般【書籍ランキング】10月31日～11月6日日本社会社会一般各国・地域のトップ記事中国不動産市場に改善期待PICK UP建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW香港河套開発、香港側の計画発表PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般バイオその他製造金融一般建設・プラント空運政策・法律・規制NEW台湾労働相、職員自殺問題で辞意PICK UP社会社会一般事件雇用・労務政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ