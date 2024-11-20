ハイフォン、今年は10年連続２桁成長見込む

ベトナムハイフォン、今年は10年連続２桁成長見込む経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計ＧＤＰ米ＧＳ、中国の25年成長率4.5％へ中国経済マクロ経済貿易金融一般不動産政策・法律・規制小売りNEWトランプ新政権、タイＧＤＰ0.9％押下げもタイ経済マクロ経済貿易設備投資NEWハイフォン、今年は10年連続２桁成長見込むベトナム経済マクロ経済統計NEW補正予算会議、歳入拡大の必要性指摘ミャンマー経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW技能訓練に30億リンギ拠出 リスキリングなど、ＡＩの台頭でマレーシア経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務政策・法律・規制NEW７～９月の経常収支、６四半期連続で赤字インドネシア経済マクロ経済統計財政NEW貿易統計遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は3.6％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW上海の輸出額、１～10月は2.9％増中国上海経済マクロ経済貿易統計NEWライブ配信者の月収、配送員に及ばず中国経済マクロ経済統計ＩＴ一般陸運娯楽メディア雇用・労務NEW上海、中古車輸出のサービス一元化拠点中国上海車両貿易統計自動車その他サービス政策・法律・規制NEW３Ｑの金融収支、流出額は245億米ドル台湾経済マクロ経済貿易統計金融一般NEWタイ米が値上がり、輸出向けは24％も上昇タイ農水貿易統計農林・水産政策・法律・規制NEWベトナムの最新ニュースＦＰＴ、ＡＩサービスでＳＣＳＫなどと協力ベトナムＩＴＩＴ一般NEW南北高速鉄道は公共投資で、運輸相答弁ベトナム運輸陸運NEWバンブー投資の建設部門、正式に社名変更ベトナム建設証券不動産建設・プラント空運NEW各国・地域のトップ記事中国不動産市場に改善期待PICK UP建設マクロ経済統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW香港河套開発、香港側の計画発表PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般バイオその他製造金融一般建設・プラント空運政策・法律・規制NEW台湾労働相、職員自殺問題で辞意PICK UP社会社会一般事件雇用・労務政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ